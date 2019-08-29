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عباس أكد استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي

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أكد الرئيس الفلسطيني، ​محمود عباس​ "الاستعداد للجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب ال​إسرائيل​ي، وفق رؤية حل الدولتين"، مشيراً إلى "إننا نؤكد تمسكنا بالقانون والشرعية الدولية لتحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967".

ولفت إلى أن "العراقيل الإسرائيلية أوصلتنا إلى طريق مسدود وسيكون لها تداعيات خطيرة"، داعياً إلى "إيجاد رعاية دولية للمفاوضات مع إسرائيل، بديلا عن الرعاية الأميركية"، مشيراً إلى أن "​الإدارة الأميركية​ لا تساعد في تحقيق السلام والامن في منطقتنا، عندما رفعت ملفات ​القدس​ و​اللاجئين​ و​الأمن​ والاستيطان عن طاولة المفاوضات في مخالفة للشرعية الدولية واستبدالها بإجراءات متناقضة".

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