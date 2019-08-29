استقالة زعيمة المحافظين الاسكتلنديين بعد تعليق أعمال البرلمان البريطاني

أعلنت زعيمة ​حزب المحافظين​ الاسكتلندي ​روث ديفيدسون​، استقالتها في ضربة قاسية لرئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، غداة قراره تعليق البرلمان حتى أسبوعين قبل موعد ​بريكست​. وفي رسالة استقالتها، تحدثت ديفيدسون عن "التضارب" الذي "شعرت به بشأن بريكست". وبررت ديفيدسون التي تؤيد بقاء ​المملكة المتحدة​ في ​الاتحاد الأوروبي​، قرارها بأسباب عائلية أيضا.

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