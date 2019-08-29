أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن "الجيش الأميركي شن هجوما "سيبراني" في حزيران الماضي على إيران تسبب في تخريب قاعدة بيانات مهمة تستخدمها قوات النخبة في الحرس الثوري لاستهداف ناقلات النفط"، مشيرةً إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب وافق على الضربة الانتقامية الموجهة إلى منظومة يستخدمها الحرس الثوري، وألغى في نفس الوقت ضربة جوية ضد إيران وذلك لأن قتل الإيرانيين لن يكون متناسبا مع إسقاط طائرة من دون طيار".
ولفتت إلى ان "القيادية السيبرانية الأميركية لم ترد على أسئلة بشأن العملية السرية، واكتفت المتحدثة باسم البنتاغون إليسا سميث بالقول في بيان بالخصوص نحن لا نناقش العمليات في الفضاء الإلكتروني أو المعلومات الاستخباراتية أو التخطيط".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: الجيش الأميركي شن هجوما سيبرانيا بحزيران على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.