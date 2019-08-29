إصابة 3 أشخاص نتيجة انفجار قارورة غاز في محافظة الجيزة المصرية

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "إصابة 3 أشخاص إثر ​انفجار قارورة غاز​ أعقبها انفجار آخر لكابل كهرباء خلف منطقة "حدائق الفردوس" بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة".

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