السنيورة عرض مع السفير اليمني الأوضاع من مختلف جوانبها

التقى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس سفير اليمن في لبنان عبد الله الدّعيس وكان بحث في الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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