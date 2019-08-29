قوى الامن: مفرزة استقصاء الشمال توقف 8 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البري

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بانه "باشرت القطعات المعنية في ​قوى الأمن الداخلي​ بملاحقة المخالفين للقانون رقم /580/ نظام ​الصيد​ البرّي في ​لبنان​، فبعد تعميم بلاغنا بتاريخ 28/8/2019، وردت عدّة شكاوى من مواطنين حول قيام أشخاص بإصطياد ​الطيور​ المهاجرة بكثافة في عددمن مناطق محافظةالشمال ونتيجةً للإستقصاءات والتحريات، التي قامت بها ​مفرزة استقصاء الشمال​ في وحدة الدرك الإقليمي في مناطق: ​عكار العتيقة​، و​القبيات​، وجبل تربل، و​زغرتا​، تمكنت بتاريخ اليوم 29/8/2019 من توقيف /8/ أشخاص لمخالفتهم القانون، وهم كل من س.ق. من مواليد 1999، لبناني الجنسية، إ.م. من مواليد 2002، من دون أوراق ثبوتية، ع.ع. من مواليد 1989، لبناني الجنسية،ع.أ. من مواليد 2002، لبناني الجنسية، ع.ز. من مواليد 1982، لبناني الجنسية وح.ج. من مواليد 1994، لبناني الجنسية، م.ص. من مواليد 1994، لبناني الجنسية وم.ب. من مواليد 1996، لبناني الجنسية وضُبط بحوزتهم بنادق صيد مع متمماتها وآلات لجلب الطيور وأودعوا مع المضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".