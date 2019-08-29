النشرة: عطل في خط اتصالات اوجيرو في منطقة فرن الشباك ومحيطها

علمت "​الخليج 365​" أن "عطلا طارئا ضرب أحد خطوط اوجيرو في منطقة ​فرن الشباك​ ومحيطها ما أثّر على الخطوط الهاتفية وخطوط الانترنت، وان فرق الصيانة في المؤسسة تعمل على حل القضية وإصلاح العطل، على ان يتم الانتهاء من التصليح اليوم اذا أمكن".

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