جنبلاط استقبل النجاري وبحثا في التطورات السياسية

استقبل رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في دارته في كليمنصو، سفير ​جمهورية مصر​ العربية في ​لبنان​ ​نزيه النجاري​، في حضور الوزير السابق ​غازي العريضي​. وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.

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