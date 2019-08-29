التقى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ ​نبيل الجسر​ وبحث معه في المشاريع الإنمائية لمنطقة ​حاصبيا​ و​العرقوب​ وخاصة المشاريع المقررة والتي تحتاج الى استكمال بعض الخطوات للبدء بمرحلة التنفيذ. وأكد هاشم ان "إيلاء المناطق الحدودية الاهتمام والأولوية الانمائية ضرورة و فعل وطني لان هذه المنطقة دفعت ضريبة الانتماء الوطني وعانت من ظلم الاحتلال والحرمان ومن حق ابناء المناطق الجنوبية الحدودية على حكوماتهم الانتباه والالتفات الى احتياجاتهم على المستويات الخدماتية".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: من حق المناطق الحدودية التفات الحكومة إلى احتياجاتها على المستويات الخدماتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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