نقابة الصحافة: للإلتزام بالتعطيل يومي السبت والاحد بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية

أعلنت ​نقابة الصحافة​ اللبنانية، في بيان أنه "يصادف يوم السبت 31 آب الجاري ​عيد رأس السنة​ الهجرية. نطلب من جميع الزملاء الإلتزام بالتعطيل يومي السبت والاحد 31 آب والاول من ايلول 2019، ويعود العمل يوم الاثنين لتصدر الصحف صباح الثلثاء في الثالث من ايلول".

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