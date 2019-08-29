أطلق حزب الله ماكينته الانتخابية تحضيراً لاستحقاق الانتخابات النيابية الفرعية في قرى قضاء صور، بلقاء أقيم في قاعة مسجد الإمام علي (ع) في محلة الحوش_ صور، حضره مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، وأعضاء الماكينات الانتخابية ولجان العلاقات العامة وقيادات حزبية، وفعاليات وشخصيات بلدية واختيارية واجتماعية.
وقال ناصر إننا نعلن وضع الخطة الانتخابية موضع التنفيذ والبدء بالإجراءات العملية والتحضيرات اللوجستية والميدانية بفعالية حقيقية لإجراء الانتخابات بالشكل الأفضل والأمثل، مشدداً على ضرورة المشاركة بكثافة في هذه العملية والتعاطي معها بمسؤولية عالية.
كما وتخلل تخلل اللقاء جلسة تنسيقية لأعضاء الماكينات الانتخابية، تم التباحث خلالها في الشؤون التقنية للاستحقاق مع تحديد الخطوات العريضة للعمل المطلوب فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله يطلق ماكينته الانتخابية تحضيراً للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.