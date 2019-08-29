حزب الله يطلق ماكينته الانتخابية تحضيراً للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء صور

أطلق ​حزب الله​ ماكينته الانتخابية تحضيراً لاستحقاق ​الانتخابات​ النيابية الفرعية في قرى ​قضاء صور​، بلقاء أقيم في قاعة مسجد الإمام علي (ع) في محلة الحوش_ صور، حضره مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج ​عبد الله ناصر​، وأعضاء ​الماكينات الانتخابية​ ولجان العلاقات العامة وقيادات حزبية، وفعاليات وشخصيات بلدية واختيارية واجتماعية.

وقال ناصر إننا نعلن وضع الخطة الانتخابية موضع التنفيذ والبدء بالإجراءات العملية والتحضيرات اللوجستية والميدانية بفعالية حقيقية لإجراء الانتخابات بالشكل الأفضل والأمثل، مشدداً على ضرورة المشاركة بكثافة في هذه العملية والتعاطي معها بمسؤولية عالية.

كما وتخلل تخلل اللقاء جلسة تنسيقية لأعضاء الماكينات الانتخابية، تم التباحث خلالها في الشؤون التقنية للاستحقاق مع تحديد الخطوات ​العريضة​ للعمل المطلوب فيه.