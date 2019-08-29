يمق بحث مع زواره في شؤون انمائية طرابلسية

زار رئيس ​شعبة المعلومات​ في مديرية ​الامن العام​ في ​الشمال​ العقيد خطار نصرالدين، رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​. وقدم نصرالدين التهاني ليمق لمناسبة انتخابه رئيسا للبلدية، متمنيا له التوفيق، وأبدى استعداد ​المديرية العامة للأمن العام​ للتعاون لإنجاح العمل لمصلحة طرابلس واهلها. وتطرق الحديث الى أوضاع طرابلس ومشاريعها وضرورة تطوير العمل في إطار إستراتيجية واضحة المعالم، إضافة إلى تأهيل ​العمال​ والموظفين وإعدادهم الإعداد الجيد. وإستقبل يمق وفدا من كلية الآداب و​العلوم​ الانسانية في ​الجامعة اللبنانية​، برئاسة مديرة الكلية في طرابلس جاكلين أيوب، وضم الوفد الدكاترة الشيخ ماجد درويش، ديما حمدان، مها صوراني، محمود العلي، جان توما وزياد منصور. وهنأ الوفد رئيس ​البلدية​ متمنيا له "النجاح في مهمته خاصة وان طرابلس تستحق الأفضل وكل مشروع بناء".

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