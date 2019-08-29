نيويورك تايمز: مجلس الأمن سيبحث تقليص قوام "اليونيفيل" وميزانيتها في لبنان

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" بأن "​مجلس الأمن الدولي​ سيبحث لأول مرة منذ سنوات في اجتماعه السنوي سبل تمديد مهمة قوة حفظ السلام في ​لبنان​ "​اليونفيل​" وإمكانية تقليص قوامها وميزانيتها"، موضحةً أن "مسودة الاتفاق النهائي للجلسة التي يعقدها المجلس اليوم تضم بحث إمكانية تقليص البعثة الأممية "​اليونيفيل​" وميزانيتها، وستطرح هذه المسألة على التصويت، ما يعد تنازلا لصالح الدبلوماسيين الأميركيين وال​إسرائيل​يين الذين على مدى سنوات يطالبون البعثة بتشديد موقفها إزاء "​حزب الله​".

وذكرت أن "​الولايات المتحدة​ تطلب أن يشدد أفراد حفظ السلام تحقيقاتهم في تهديدات حزب الله من ​جنوب لبنان​، ويتحققوا من أن الحزب لا ينتهك حظر التسلح الأممي، كما تريد إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وإسرائيل من بعثة حفظ السلام تقديم مزيد من المعلومات حول عملياتها".

ولفتت إلى انه "يتعين على البعثة الأممية بحث وإجراء مراجعات تعزز نجاحها أو تقر بإخفاقاتها، بما في ذلك مواجهة الخطر الذي تشكله إعادة التسلح العدواني لـ"حزب الله" وتسليم المسؤولية عن حماية لبنان إلى ​القوات​ الحكومية القادرة على ذلك وذات المصداقية".