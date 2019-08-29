محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
لقيت فتاة مصرعها وأصيب 6 آخرين، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة".
تلقى اللوار حمدى هاشم، مدير إدارة البحث الجنائي بأسوان إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل قرية فارس.
وتبين من التحريات الأولية، لإدارة البحث الجنائي، أن سيارة الملاكي كانت قادمة من قرية الحلة بمركز إسنا محافظة الأقصر وفي طريقها إلى مدينة أسوان لإتمام حفل زفاف الفتاة، وانقلبت السيارة ما اسفر عن وفاة العروس وإصابة 6 آخرين.
وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع العروس "ق. ع .ع"، فيما أصيب كلا من:" مايسة أحمد محمود، 27 سنة، بالرقبة، ونسمة منصور عبد الدايم، 25 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، وليلى عبد الدايم حسن، 40 سنة، والطفل محمد محمود على موسي 7 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمود إبراهيم 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، والطفل شمس محمد محمود 4 سنوات، بجروح متفرقة بالوجه".
جرى نقل المصابين الى مستشفى أسوان الجامعى وجثة المتوفاة إلى مشرحة أسوان العمومية.
كانت هذه تفاصيل خبر ذهبت العروس لإتمام زواجها بأسوان فماتت قبل زفافها بساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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