اكتشاف 3 كواكب أحدها قادر على دعم الحيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

يواصل علماء الفلك سباقهم المحموم في البحث عن كواكب خارجية تحتوي على دليل قاطع لوجود "حياة" خارج نظامنا الشمسي.

واكتشف العلماء 3 كواكب صخرية جديدة بحجم الأرض، أحدها ذو قدرة عالية على دعم الحياة، يدور حول نجم على يبعد عن الأرض 12 سنة ضوئية.

وتبلغ كتل الكواكب الخارجية الثلاثة ما لا يقل عن 1.4 إلى 1.8 مرة من كتلة الأرض، وتدور حول نجمها القزم الأحمر Gilese 1061، كل 3 إلى 13 يوما.

ويقع النجم على بعد 12 سنة ضوئية، ما يجعله في المركز العشرين من النجوم القريبة في المجموعة الشمسية، وهو من الجانب الكوني، جار قريب للغاية، وفقا لروسيا توداي.

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وتسمى الكواكب الثلاثة التي تم اكتشافها حول القزم الأحمر، Gliese 1016 b وGliese 1016 c وGliese 1016 d.

ويعتقد أن الكوكب الخارجي الصخري، المسمى Gliese 1016 d هو الذي يمتلك أكثر الصفات الصالحة للعيش، حيث يقع داخل المنطقة النجمية الصالحة للسكن، والتي تتيح درجات الحرارة فيها وجود الماء السائل على السطح.

لكن لسوء الحظ فإن الأقزام الحمراء مثل تلك التي تدور حولها يمكن أن تكون مضطربة وتضرب المساحة من حولها بالإشعاعات النجمية والإشعاعية.

ما يعني أنه إذا لم يحمل الكوكب Gliese 1016 d أي حياة، فقد يكون نجمه قتله أو جعل الحياة عليه مستحيلة.

ويبدو النجم Gilese 1061 هادئا إلى حد ما مقارنة بالأقزام الحمراء، ولكن هذا لا يعني أنه كان هكذا دائما.