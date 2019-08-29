"اتفق على شراء كلية".. ضبط متهم بالإعلان عن بيع أعضاء بشرية عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عامل لقيامه بالإعلان عن بيع أعضاء بشرية عبر شبكة الإنترنت، في كفر الشيخ.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية.

وأسفرت الجهود، أن وراء إرتكاب الواقعة، عامل زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ.

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وتمكن قوات الأمن، من ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المُشار إليها، ومنها محادثة بينه وأحد الاشخاص يقوم فيها المتهم بالإتفاق معه على سعر شراء كُلى نظير مقابل مادى.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم النصب لحماية المواطنين.