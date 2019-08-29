الأمم المتحدة تحذر من "ضربة هائلة" تهدد العراق

حذرت الأمم المتحدة من أن التوترات الإقليمية القائمة قد تلحق "ضربة هائلة" بجهود إعادة بناء دولة مستقرة ومزدهرة في العراق، مشددة على ضرورة ألا يدخر المجتمع الدولي جهدًا لتفادي ذلك.
أشارت المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أثناء إحاطتها لمجلس الأمن، أمس الأربعاء، إلى أن القيادة العراقية تتواصل مع لاعبين إقليميين ودوليين لضمان أن تبقى بلادها أرضية مشتركة للاستقرار، لا ميدانًالنزاعات بالوكالة.
ثمنت المبعوثة التزام بغداد بوضع جميع الفصائل المسلحة في البلاد تحت إمرة الدولة، وأضافت أن تطبيق ذلك يعد أمرًا حيويًا.
من جانبه، أكد نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، سرهد فتاح، أن فرصة تحقيق الاستقرار والازدهار في بلاده حقيقية لكنها في خطر، ولذلك لا يمكن الطلب من بغداد أن تتسامحمع مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.
كما تطرق فتاح إلى العلاقات بين العراق وجارته الشمالية تركيا، مشيرًا إلى أن حكومة بغداد وجهت 54 رسالة تقريبًا إلى أنقرة طالبتها فيها بالوقف الفوري لقصف الأراضي العراقية، ضمن إطار عمليات الجيش التركي ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".
أشار الدبلوماسي إلى أن الحكومة العراقية، بالتزامن مع مواجهتها تحديات اقتصادية واجتماعية مختلفة، مضطرة إلى تكثيف جهودها في التعامل مع إرث تنظيم "داعش"، بما في ذلك قضية مئات النساء المحتجزات اللواتي دعمن التنظيم الإرهابي وكذلك أطفالهن.
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