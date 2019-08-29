تكليف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة

أعلن ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية أن الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، كلف رئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي قبل بدوره التكليف بتحفظ.
ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن مصادر حكومية إيطالية، قولها إن "المشاورات التي سيجريها كونتي
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن عزمه تقديم استقالته، بعد خلافات داخل التحالف الحاكم "حزب الرابطة وحركة النجوم الخمس"، وقال كونتي -خلال جلسة لمجلس الشيوخ- "سأستمع بعناية شديدة لكل خطب اليوم لكني أنوي استكمال هذا الانتقال السياسي"، واتهم -في كلمته أمام المجلس- نائبة وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني بالتصرف بصورة "غير مسؤولة وأنانية" من خلال العمل على إحداث أزمة تشكيل حكومة.
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