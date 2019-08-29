عاد إلى السودان الفوج الثامن من برنامج "العودة الطوعية للسودانيين من ليبيا" والبالغ عددهم 123 مواطنًا.
وكان في استقبال العائدين بمطار الخرطوم اللجنة الفنية المشتركة بين
وذلك فى إطار الشراكة بين الجانبين في مشروع تنفيذ المبادرة الأوروبيةالمشتركة؛ لإعادة إدماج المهاجرين وحمايتهم الممول من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن عمليات إجلاء السودانيين من ليبيا ستستمر حتى عام 2021 على نحو طوعي، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة محليًّا وإقليميًّا ودوليًا لاستكمال مشروع المبادرة الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الفوج الثامن من برنامج "العودة الطوعية للسودانيين" من ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.