عودة الفوج الثامن من برنامج "العودة الطوعية للسودانيين" من ليبيا

عاد إلى السودان الفوج الثامن من برنامج "العودة الطوعية للسودانيين من ليبيا" والبالغ عددهم 123 مواطنًا.

وكان في استقبال العائدين بمطار الخرطوم اللجنة الفنية المشتركة بين

جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج، ومنظمة الهجرة الدولية.

وذلك فى إطار الشراكة بين الجانبين في مشروع تنفيذ المبادرة الأوروبية

المشتركة؛ لإعادة إدماج المهاجرين وحمايتهم الممول من الاتحاد الأوروبي.يذكر أن عمليات إجلاء السودانيين من ليبيا ستستمر حتى عام 2021 على نحو طوعي، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة محليًّا وإقليميًّا ودوليًا لاستكمال مشروع المبادرة الأوروبية.