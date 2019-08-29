بولتون: واشنطن وكييف لديهما التزام مشترك بالحفاظ على سلامة أوكرانيا

قال مساعد الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي، جون بولتون، أن واشنطن وكييف، لديهما التزام مشترك بالحفاظ على سلامة أوكرانيا.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المسئولين الأوكرانيين في كييف خلال زيارته لأوكرانيا؛ لمناقشة بعض القضايا الأمنية المشتركة بين البلدين.
وأوضح بولتون - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها
وعلق بولتون على اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ووصفه بأنه "رائع"، كما أبدى إعجابه الشديد بالتزام زيلينسكي بالإصلاح الحقيقي لصالح الشعب الأوكراني، وكتب أن أوكرانيا المستقرة والمزدهرة والحرة هي مفتاح الاستقرار في أوروبا وخارجها.
وكان بولتون قد وصل إلى كييف في 27 أغسطس في زيارة رسمية، وعقد اجتماعات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع أولكسندر دانيلوك، وغيرهما من المسئولين الأوكرانيين.
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