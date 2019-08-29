هجوم القاعدة على الجنوب فى اليمن خلف 19 قتيلًا، بعد انفجار سيارة مفخخة في معسكر لقوات الحزام الأمني في ميناء عدن بجنوب البلاد.
وأكد مغردون أن قطر تدعم خلايا عزمي في كل مكان خاصة نشطائها في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الذي ينطلق من الدوحة وإسطنبول للهجوم على دولة الإمارات، مشيرين إلى أن مسئولى قطر فى محاولة لانتهاز فرصة ما يحدث فيجنوب اليمن للتأثير على التحالف العربى، قائلين:" جرذان الدوحة سيفشلون فى النيل من الدول العربية والتحالف العربي".
ولفت آخرون:"أن جنوب اليمن من حقه أن يقرر مصيره، وأن الإصلاح والحوثيين وجهان لعملة واحدة، لافتين إلي أن ما يحدث فى اليمن في مصلحة إيران فقط".
وأوضح البعض، أن القوات المسلحة الجنوبية تواصلحماية استمرار المطار والموانئ وتسعى لإبطال الشائعات والأكاذيب التي يتداولها الإعلام المناهض للدول العربية، مؤكدين أن هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي تفقد مطار عدن حتى يطمئن الجميع أن العاصمة بأمان تام بعد استكمال عمليات التمشيط وملاحقة خلايا الجماعات الإرهابية فى عدن.
وأشار مغردون، إلى أن بعض المناطق فى بمنطقة البساتين والمحكمة فى اليمن تحتاج إلى إرسال قوات لحماية المواطنين وتأمين الأحياء، مشددين على ضرورة فضح انتهاكات القاعدة والإخوان وتكذيب أدائهم فى السيطرة على عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم القاعدة على الجنوب محاولة فاشلة لـ"جرذان قطر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.