هجوم القاعدة على الجنوب محاولة فاشلة لـ"جرذان قطر"

هجوم القاعدة على الجنوب فى اليمن خلف 19 قتيلًا، بعد انفجار سيارة مفخخة في معسكر لقوات الحزام الأمني في ميناء عدن بجنوب البلاد.

وأكد مغردون أن قطر تدعم خلايا عزمي في كل مكان خاصة نشطائها في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الذي ينطلق من الدوحة وإسطنبول للهجوم على دولة الإمارات، مشيرين إلى أن مسئولى قطر فى محاولة لانتهاز فرصة ما يحدث في

جنوب اليمن للتأثير على التحالف العربى، قائلين:" جرذان الدوحة سيفشلون فى النيل من الدول العربية و".

ولفت آخرون:"أن جنوب اليمن من حقه أن يقرر مصيره، وأن الإصلاح والحوثيين وجهان لعملة واحدة، لافتين إلي أن ما يحدث فى اليمن في مصلحة إيران فقط".

وأوضح البعض، أن القوات المسلحة الجنوبية تواصل

حماية استمرار المطار والموانئ وتسعى لإبطال الشائعات والأكاذيب التي يتداولها الإعلام المناهض للدول العربية، مؤكدين أن هاني بن بريك نائب رئيسالجنوبي تفقد مطارحتى يطمئن الجميع أن العاصمة بأمان تام بعد استكمال عمليات التمشيط وملاحقة خلايا الجماعات الإرهابية فى عدن.

وأشار مغردون، إلى أن بعض المناطق فى بمنطقة البساتين والمحكمة فى اليمن تحتاج إلى إرسال قوات لحماية المواطنين وتأمين الأحياء، مشددين على ضرورة فضح انتهاكات القاعدة والإخوان وتكذيب أدائهم فى السيطرة على عدن.

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