إطلاق سراح أردنيين اثنين مختطفين في جنوب أفريقيا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردني السفير سفيان القضاة إنه تم صباح اليوم /الخميس/ إطلاق سراح المواطنين الأردنيين اللذين كانا قد اختطفا في جنوب إفريقيا يوم 17 أغسطس الجاري.
وقال القضاة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم-
وأضاف أن السفارة الأردنية في بريتوريا تابعت عملية إطلاق سراحهما طوال ليلة أمس /الأربعاء/، وأن السفير الأردني إبراهيم العواودة أكد أن المختطفين (الأب وابنه) أصبحا بحوزة ذويهما، موجها الشكر للسلطات المحلية في جنوب أفريقيا، وسفير جنوب أفريقيا بالأردن لما أبدوه من تعاون في هذه القضية.
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