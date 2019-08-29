استقالة زعيمة محافظي اسكتلندا احتجاجاً على تعليق برلمان بريطانيا

أعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون، اليوم الخميس، استقالتها فيما يعتقد أنها خطوة للاحتجاج على تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لعمل البرلمان البريطاني.

وفي رسالة استقالتها، تحدثت ديفيدسون، التي تتمتع بشعبية كبيرة في سكلتندا، عن "التضارب" الذي "شعرت به بشأن بريكست".

وبررت السيدة الأربعينية، التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، قرارها بأسباب عائلية أيضاً.

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وتعتبر استقالة ديفيدسون، التي أنعشت شخصيتها القوية الحزب المحافظ في اسكتلند، ضربة قاسية لرئيس الوزراء جونسون، غداة قراره تعليق البرلمان حتى أسبوعين قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).