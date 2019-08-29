الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة ويغلق الحرم الإبراهيمي

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال العديد من الفلسطينيين.. فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق.
وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن جنوده اعتقلوا 20 فلسطينياً من مناطق مختلفة بالضفة بزعم المشاركة في أعمال ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.
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من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل لمدة 24 ساعة بذريعة الأعياد اليهودية.
وقال رائد مسودة مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل إن قوات الاحتلال أغلفت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل، لافتاً إلى أن المستوطنين نصبوا خياماً في الساحات الخارجية للحرم.
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