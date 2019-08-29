الجيش السوري يسيطر على المزيد من المناطق في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن الجيش السوري تمكن من السيطرة على المزيد من البلدات والمزارع بريفي خان شيخون ومعرة النعمان، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على مناطق جديدة شرق معرة النعمان، شملت قرية الزرزور والتمانعة وسكيات وتل أغبر وغيرها.

وتمكنت قوات الحكومة، قبل عشرة أيام، من السيطرة على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق. وتحاول، منذ ذلك الحين، التقدم في محيطها أكثر.

وأفاد المرصد السوري أن "قوات النظام تمكنت منذ ليل الأربعاء الخميس من تحقيق المزيد من التقدم في ريف إدلب الجنوبي"، وسيطرت على بلدتي التمانعة والخوين فضلاً عن ثلاث قرى شرق خان شيخون.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "قوات النظام تسعى للتوسع أكثر في محيط خان شيخون والتقدم شمالاً باتجاه مدينة معرة النعمان"، التي تقع أيضاً على الطريق الدولي "هدف قوات النظام الرئيسي حالياً".

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وتسيطر الفصائل الإرهابية والمعارضة على جزء من الطريق الدولي يمر في ريف إدلب الجنوبي، وهو يربط أبرز المدن السورية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، من حلب إلى حماة وحمص وصولاً إلى دمشق والحدود الأردنية جنوباً.

وتجري معارك واشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة بشكل يومي في مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في ريف حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وخلال الليل، انهمك مسعفو الدفاع المدني، مستخدمين مصابيح صغيرة، برفع الأنقاض بحثاً عن ناجين أو قتلى.

ومحافظة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، من دون أن يُستكمل تنفيذه.

وخلال تقدمها في خان شيخون وريف حماة الشمالي الأسبوع الماضي، طوقت قوات النظام نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك، هي الأكبر من بين 12 نقطة مماثلة تنشرها أنقرة في إدلب ومحيطها بموجب الاتفاق مع روسيا.