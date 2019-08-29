كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 نصائح تجعلك شخصا ناجحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أن تكون ناجحًا في الحياة يعني أنك تحقق كل أهدافك الرئيسية أو على الأقل معظمها إلى الحد الذي تصبح فيه راضيًا عن حياتك. في هذه المقالة سأخبرك كيف تكون ناجحًا.

إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل مع مقبض باب معين، فلن تتمكن من فتحه أبدًا. لا يزال الناس يحاولون فتح الباب بطريقة خاطئة ثم يتساءلون لماذا لا يمكنهم فتحه.

السبب الذي يجعل غالبية الناس لا ينجحون أبدًا هو أن لديهم معتقدات غير صحيحة حول النجاح تمنعهم من اتخاذ المسار الصحيح. فيما يلي مفاتيح النجاح التي ستمكن أي شخص من تحقيق أهدافه والنجاح إذا اتبعها:

1- عدد المحاولات: يتعلم الأطفال كيفية الامساك بالأشياء بشكل صحيح عن طريق الامساك بها أولًا بكل الطرق غير الصحيحة. في كل مرة يُمسك فيها الطفل بالجسم، فإنه يبتعد عن يديه ويتعلم شيئًا جديدًا عن الطريقة الصحيحة للامساك به. بعد عدد كاف من المحاولات، يتعلم الطفل كيفية الإمساك بالجسم بشكل صحيح. الشيء نفسه ينطبق على أي عملية تعلم. إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا، يجب أن تفهم أنه يجب عليك أن تستمر في الفشل حتى تكتشف طريقة النجاح.

2- كن مرنًا: عندما تفشل في أن تكون مرنًا وتغيير الطريقة، جرب شيئًا جديدًا أو مختلفًا. حاول معرفة سبب إخفاقك حتى تتمكن من إصلاحه عند المحاولة في المرة القادمة. في كل مرة تفشل فيها، سوف تكتشف شيئًا جديدًا يمنعك من النجاح وبعد عدد كافٍ من الإخفاقات، لن تجد شيئًا يقف في طريقك.

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3- كن متأكدا 100 ٪ أنك ستحقق أهدافك: عندما سئل إديسون كيف قام ب 1000 محاولة لابتكار المصباح دون أن يفقد الأمل رغم سخرية الجميع منه قال "كلما أخبرني شخص ما اني فشلت في اختراع المصباح اعتدت على الرد قائلا، لم أفشل، لقد عرفت طريقة أخرى لا تعمل ". كان إديسون متأكدًا تمامًا بنسبة 100٪ من نجاحه وفهم أن الأمر كان مسألة وقت وعدد المحاولات.

4- تعلم أن تتعلم: معظم الأشخاص الذين لم ينجحوا يشعرون بالعجز، وذلك لأنهم عادة لا يعرفون ماذا يفعلون من أجل أن يكونوا ناجحين وتحقيق أهدافهم. بعد إخفاقاتهم القليلة الأولى أو حتى الفشل الأول، يشعرون بالضعف بدلًا من تعلم أسباب الفشل. كلما فشلت في معرفة ما حدث من خطأ، تعلم كيف تسأل الخبراء عن سبب فشلك وتعلم كيفية تصفح الإنترنت عن الحلول. باختصار، يجب أن تتعلم كيف تتعلم، والا لن تنجح أبدًا وسينتهي بك المطاف بالشعور بالعجز.

5- كن مستعدًا نفسيًا: سينتقدك الناس، ويسخرون منك، ويهزون إيمانك بنفسك ويرفضونك. بالإضافة إلى ذلك، قد تفشل عدة مرات قبل أن تنجح وستواجه العديد من العقبات. إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا، يجب أن تكون مستعدًا نفسيًا لكل هذا حتى لا تنهار.

التزم بهذه النصائح وسوف تكون ناجحا بالتأكيد. هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، وسوف يتطلب التفاني والعمل الجاد ولكن في النهاية سوف تحقق هدفك.

أنا لا أقول أنه لا يمكنك أن تصبح ناجحًا في فترة زمنية قصيرة ولكن يجب أن تدرك أن النجاح السريع هو الشيء غير الطبيعي. إذا وجدت أن نجاحك قد تأخر، فلا تقلق لأنه أمر طبيعي.

ضع خطة طويلة الأجل وقم بمراجعتها حتى تعرف كيف تراقب تقدمك. قم بتغيير طرقك إذا لم تحصل على أي نتائج واستمر في المحاولة حتى تحصل على ما تريد.