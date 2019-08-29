كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر منافس للرئيس الأفغاني يعلن استعداده للانسحاب من الانتخابات من أجل السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المنافس الرئيسي للرئيس الأفغاني، أشرف غني، في انتخابات الشهر المقبل، إنه مستعد للتخلي عن سعيه للحصول على السلطة من أجل السلام، مما يثير المزيد من الأسئلة حول احتمالات إجراء انتخابات تعهدت حركة طالبان بمنعها.

وتأتي الانتخابات الرئاسية التي تأخرت مرتين، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وطالبان إبرام اتفاق تنسحب بموجبه القوات الأمريكية في مقابل ضمان أمني لطالبان ووعد بإجراء محادثات لتقاسم السلطة مع حكومة "غني".

وقد نددت حركة طالبان بالانتخابات ووصفتها بأنها مزيفة وتعهدت بمهاجمة المسيرات. ويصر "غني" على إجراء انتخابات يبدو أنه سيحقق فوزًا فيها.

وأخبر منافس "غني" الرئيسي، المدير التنفيذي عبد الله عبد الله، حشدًا انتخابيًا، يوم أمس الأربعاء 28 أغسطس، أنه سينسحب من السباق إذا كان ذلك قد يساعد في ضمان السلام.

وقال "عبد الله": "إن فريقي مستعد للانسحاب من الانتخابات من أجل السلام".

وتريد حركة طالبان إلغاء الانتخابات كشرط لما يسمى بالحوار الداخلي الأفغاني - يتم إجراء محادثات بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة حول كيفية تقاسم السلطة وتنظيم البلاد - ووقف إطلاق النار.

كان "عبد الله"، وزير الخارجية السابق، المنافس الرئيسي لـ "غني" في الانتخابات الأخيرة، في عام 2014.

وحسب "سي إن أية"، شابت عملية التصويت هذه عملية تزوير واسعة النطاق، وأصبح "غني" رئيسًا بعد أن توسط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في صفقة خلقت منصب المدير التنفيذي لـ "عبد الله".

ورفض "غني" مقترحًا قدمه الحلفاء الغربيون بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة، ربما مع ممثل حركة طالبان، بعد أن أبرم المتشددون اتفاقهم مع الولايات المتحدة.

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وقال "غني"، إنه يجب السماح للشعب باختيار زعيمهم ولا يمكن ضمان السلام إلا في ظل نظام ديمقراطي.

وحسب شبكة "سي إن أية"، فإن رحيل منافسه الرئيسي يمكن أن يقوض شرعية الانتخابات.

جدير بالذكر، أن في هذا الشهر، قام حنيف أطمار، وهو منافس رئيسي آخر، وزير الداخلية السابق الذي شغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي لـ "غني"، بتعليق حملته الانتخابية، مشيرًا إلى مستوى العنف في البلاد.

وافتتحت الحملة في يوليو بهجوم للمسلحين على مكتب رفيق غني في كابول، وعمرو الله صالح. وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأُصيب 50 آخرون.

وقال دبلوماسي غربي في كابول: "مع خروج آطمار من السباق واعطاء عبد الله الآن اتفاق السلام بدلا من الانتخابات، من الواضح تماما أن غني سيتعين عليه إعادة تنظيم موقفه".

وقالت مصادر حزب المعارضة، إن العديد من المرشحين الـ17 في السباق يدرسون المقاطعة لأنهم يعتقدون أن "غني" كان يستخدم جهاز الدولة لمساعدته على الفوز.

بعد أن أبلغ كل من مفاوضي حركة طالبان والولايات المتحدة عن تقدم في محادثاتهم في الأسابيع الأخيرة، وأثاروا احتمال إنهاء الحرب التي استمرت 18 عامًا، لم تجتذب الانتخابات اهتمامًا كبيرًا من الجمهور.

من المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، الذي كان يقود المحادثات مع طالبان منذ العام الماضي، من الدوحة إلى كابول هذا الأسبوع لحضور اجتماع مع "غني".