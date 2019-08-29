كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تطلق أول محطة اختبار لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود الديزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهند، اليوم الخميس، أنه سيتم التخلص التدريجي التام من البلاستيك المستخدم مرة واحدة بحلول عام 2022. كما أعلنت عن عدة مشاريع بحثية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية في تطبيقات مفيدة.

وقام المعهد الهندي للبترول، التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الفيدرالية، بتطوير تقنية لتحويل النفايات البلاستيكية إلى ديزل، وهو مشروع الأول من نوعه في الهند.

تم إطلاق أول مصنع للاختبار في البلاد لتحويل النفايات البلاستيكية إلى ديزل في دهرادون بولاية أوتاراخاند في الهيمالايا. ويمكن للمصنع تحويل 1000 كيلوجرام من النفايات البلاستيكية إلى 800 لتر من الديزل يوميًا. وسوف يوفر المعهد الهندي للبترول، النفط للوكالات الحكومية بانتظام.

الديزل هو درجة من زيوت السيارات، يلبي مواصفات للاستخدام في المركبات ويمكن استخدامه مباشرة لتزويد السيارات والشاحنات ومولدات الطاقة بالوقود. والمواد الخام المستخدمة هي نفايات البولي أوليفين، والتي تمثل نحو 70 ٪ من إجمالي المواد البلاستيكية المستهلكة.

وتتمثل السمات البارزة للمشروع في أنه قادر على إنتاج الديزل أو البنزين (النفط) أو العطريات إلى جانب غاز البترول المسال، من خلال عمليات صديقة للبيئة وأنه قابل للتطبيق اقتصاديًا.

وقال الدكتور أنجان راي، مدير المعهد الهندي للبترول، لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد عقدنا شراكة مع منظمة غير حكومية محلية، تعمل مع المجتمعات والكيانات التجارية وراغبين في تطوير سلسلة إمداد نفايات بلاستيكية فعالة"

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وأضاف "راي"، أنه بعد ستة إلى تسعة أشهر من العمليات المنتظمة وتوليد البيانات، يخطط المعهد الهندي للبترول لإنشاء مصانع مماثلة في مدن المترو في الهند، والتي تولد كميات هائلة من النفايات البلاستيكية.

وطورت المعهد الهندي للبترول، أيضًا، تقنية لإنتاج Bio Jetfuel، وتم تشغيل أول رحلة تجارية باستخدام مزيج من Bio Jetfuel و Aviation Turbine Fuel بين Dehradun ونيودلهي في أغسطس 2018. كما بدأ سلاح الجو الهندي في استخدام Bio Jetfuel، وأول رحلة - لطائرة AN-32 حلقت خلال موكب يوم الجمهورية في 26 يناير 2019، باستخدام Bio Jetfule المنتجة في المعهد الهندي للبترول.

وأصبحت النفايات البلاستيكية كارثة بيئية كبيرة. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم استخدام خمسة تريليونات من الأكياس البلاستيكية للاستخدام مرة واحدة في جميع أنحاء العالم كل عام. ما يقرب من 60 ٪ من هذا البلاستيك ينتهي مدافن النفايات أو البيئة الطبيعية، والعودة في نهاية المطاف إلى دورة الغذاء والتسبب في عواقب بيئية وصحية شديدة.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عندما تولى رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة في عام 2014، أطلق عملية "كلين إنديا" (تنظيف الهند) التي جرى بموجبها بناء عشرات الآلاف من المراحيض العامة وتطبيق قواعد جديدة لإدارة النفايات أدخلت حيز التنفيذ في عام 2016.