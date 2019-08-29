كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: ثبات معدل البطالة في أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بقي معدل البطالة في ألمانيا دون تغيير في أغسطس حيث ظل سوق العمل ثابتًا على الرغم من علامات تباطؤ الاقتصاد.

قالت وكالة التوظيف الفيدرالية اليوم الخميس أن المعدل ظل دون تغيير عند 5٪ للشهر الرابع على التوالي عند تعديله للتغيرات الموسمية.

من ناحية اخري، ارتفع المعدل بشكل طفيف إلى 5.1 ٪ في أغسطس من 5 ٪ في يوليو، مع تسجيل 2.3 مليون شخص كعاطلين عن العمل، بزيادة 44000 عن الشهر السابق.

تقلص الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، بنسبة 0.1 ٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو، وقال البنك المركزي الألماني، الأسبوع الماضي إنه "قد ينخفض قليلًا" مرة أخرى في فصل الصيف.

