كيف تربح الأموال من الانترنت؟

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إن الميزة في ربح الأموال من الإنترنت هو أن أرباحك يمكن أن تنمو بينما أنت نائم، ويمكنك العمل من السرير وليس عليك ارتداء زي رسمي أو تقديم تقارير صعبة إلى رئيسك في العمل.

الشيء الآخر الرائع في ربح الأموال عبر الإنترنت هو أنك لا تتحمل أي مخاطر على الإطلاق. أنت لا تدفع أي شيء، وبالتالي أنت لا تخاطر بفقدان أي شيء. يتخطى نموذج الأعمال الإلكترونية المعايير المعروفة الشائعة لعالم الأعمال مثل "كلما زادت المخاطرة كلما ارتفع العائد "

حتي يمكنك كسب العيش من منزلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب كل صباح ودون الحاجة إلى ضبط جدولك اليومي ليتناسب مع احتياجات شركتك يمكن اتباع هذه النصائح:

النصيحة الأولى هي أن الاعتماد على إيرادات الإعلانات فقط لكسب المال عبر الإنترنت لن يجعلك غنيًا أبدًا. لا تحقق معظم مواقع الويب سوى ثلث إيراداتها من الإعلانات إن لم تكن أقل، لذلك بغض النظر عن موقع الويب الخاص بك ؛ تأكد من أنك تبيع شيئًا ما عليها حتى لو كان منتجًا تابعًا لها.

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قد وجدت احد الدراسات ان الناس يكرهون البحث في الويب ثم يجدون أنفسهم في صفحة تحاول بيع شيء ما لهم. بدلًا من ذلك، يحب الناس العثور على موقع ويب جيد يحتوي على محتوى مجاني بالإضافة إلى المنتجات التي يمكنهم شراؤها. عندما ينقر الشخص على صفحة مدركًا أن هذه الصفحة تبيع منتجًا ما، يصبح احتمال إجراء عملية شراء أعلى مما لو وجد نفسه فجأة في صفحة تحاول أن تبيع له شيئًا ليس لديه اي فكرة عنه.

يمكن للناس شراء المنتج لأنهم يثقون في البائع حتى لو كانوا لا يعرفون مدى فائدة المنتج. عادةً ما يحدث الشراء بعد أن يقضي الشخص بعض الوقت في الموقع وبعد أن يبدأ الوثوق في البائع.

لا يقتصر الغرض من التسويق على الوعي بالمنتج فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة يمكن أن تساعدك على فهم احتياجات الناس بحيث يمكنك بيع شيء يساعدهم على تلبية هذه الاحتياجات.

حتى إذا كان لديك منتج رائع، فلن يتم بيعه ما لم تكن هناك حاجة إليه. حتى لو استطاع منتجك أن يجعل حياتهم أفضل، فلن يقوموا بشرائه إذا لم يكونوا على علم بهذه الحقيقة. لهذا السبب من المهم جدًا إجراء بحث يحدد ما يبحث عنه الأشخاص حتى تتمكن من توفيره لهم.