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لم يستفق بعد الشارع المغربي من هول الصدمة، التي خلفها شريط الفيديو، الذي يوثق لحظة غرق عدد من الشبان، المنحدرين من مدينة تارودانت، في واد هائج، بعد أن كانوا يخوضون مباراة كرة قدم، معبرين عن ذهولم وكذا حزنهم لكارثة بشرية جديدة، أودت بحياة شبان في عمرهم الذهبي.
وغزت التعليقات والتدوينات الحزينة، مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أول ظهور للشريط، عشية أمس الأربعاء، بين معزية لأهالي الضحايا، و”ساخطة” على توالي الكوارث والفواجع البشرية، ومتسائلة عن المسؤول عنها، خاصة وأن الأمر يتعلق بتشييد ملعب في وسط واد موسمي، قد يهيج على حين غرة.
البطل العالمي والأولمبي المغربي، هشام الكروج، صاحب الرقم القياسي في مسافة 1500 متر، انضم إلى صف المتفاعلين مع هذه الفاجعة، ونشر في وقت مبكر من صباح اليوم تدوينة جاء فيها: ” قلبي يدمي من منظر الفيديو الذي يوثق لحظة الجروف التي أودت بحياة شباب في مقتبل عمرهم في ملعب تيزرث ( ضواحي مدينة تارودانت). رحمهم الله و ألهم ذويهم الصبر و السلوان. إنا لله و إنا اليه راجعون
وكانت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، قد أكدت أن الأمطار الغزيرة التي عرفها الإقليم مساء اليوم الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.
واضاف المصدر ذاته أن الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة الجماعة عن مفقودين محتملين.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام الكروج يتفاعل مع فاجعة إقليم تارودانت: “قلبي يدمي..” – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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