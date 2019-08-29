 هواوي تطلق أقوى معالج ذكاء اصطناعي بالعالم

أطلقت شركة هواوي رسميا أمس معالج أسيند 910 الذي يعتبر بحسب الخبراء أقوى معالج للذكاء الاصطناعي في العالم، كما أطلقت منظومة عمل كاملة لحوسبة الذكاء الاصطناعي تحت اسم «مايند سبور» (MindSpore).

وقال إريك شو رئيس مجلس إدارة شركة هواوي: «لقد حققنا تقدما مطردا منذ أن أعلنا عن إستراتيجية الذكاء الاصطناعي في أكتوبر من العام الماضي».

وأضاف أن «كل شيء يتحرك للأمام وفقا للخطة، من البحث والتطوير إلى إطلاق المنتج. لقد وعدنا بمجموعة كاملة من منتجات الذكاء الاصطناعي، واليوم قدمنا -مع إصدار أسيند 910 ومايند سبور- مرحلة جديدة في إستراتيجية هواوي في مجال الذكاء الاصطناعي».

وحققت هواوي بمعالج أسيند 910 تقدما مهما في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي، حيث طورت أداء المعالج باستهلاك طاقة أقل من المخطط لها.

فهو يستهلك للقيام بعمليات معقدة طاقة قصوى تبلغ 310 واطات فقط، أي أقل بكثير من المواصفات المقررة وهي (350 واطا). وقال شو إن «أداء أسيند 910 أفضل بكثير مما توقعنا.. دون شك، يتمتع بقدرة حسابية أكبر من أي معالج ذكاء اصطناعي آخر في العالم».