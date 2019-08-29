أسعار الذهب في العراق اليوم

تنشر الخليج 365 أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس ( 29 اب 2019).
وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي البيع 255 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 250 ألف دينار.
أما سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي البيع 240 ألف دينار، أما سعر الشراء فقد بلغ 235.5 ألف دينار.
(علما أن المثقال الواحد هو خمسة غرامات).
أما سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي البيع 240 ألف دينار، أما سعر الشراء فقد بلغ 235.5 ألف دينار.
(علما أن المثقال الواحد هو خمسة غرامات).
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