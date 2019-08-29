تنويه من عمليات بغداد بشأن تفجير في اللهيبي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، أنها ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية تابعة لـ"داعش" في منطقة اللهيبي غربي العاصمة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الجهد الهندسي في فرقة المشاة السادسة سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الارهابية وذلك ضمن منطقة اللهيبي غربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة (24) لذا نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار".



يذكر أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن قيامها بعمليات تفجير مسيطر عليها لأكداس ومواد متفجرة تابعة لتنظيم لـ"داعش".

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