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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني عراقي، الخميس، إن ٤ عناصر من مليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران قتلوا في تفجير استهدف دورية شرق محافظة الأنبار غربي العراق.
وذكر المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية أن "الانفجار وقع أثناء مرور دورية للحشد في المحافظة، ما أسفر عن مقتل ٤ من الحشد وإصابة آخر".
وأضاف المصدر أمني أن الانفجار الذي استهدف الدورية أثناء مرورها بمنطقة الضابطية التابعة لقضاء الكرمة ألحق أضرارا مادية بمركبة الدورية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أنباء العراق: مقتل 4 من مليشيا الحشد الشعبي بانفجار عبوة في الرمادي مساء الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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