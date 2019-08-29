عباس: واشنطن تخالف الشرعية الدولية بشأن فلسطين

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العين الإخباريةالخميس 2019/8/29 01:22 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الإدارة الأمريكية تخالف الشرعية الدولية ولا تساعد على تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن "واشنطن تخالف الشرعية الدولية برفع ملفات القدس واللاجئين والحدود من طاولة المفاوضات".
وأكد أن "فلسطين ستواصل العمل على بناء مؤسساتها الوطنية وفق سيادة القانون، والعمل على نشر ثقافة السلام ومحاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم أياً كان مصدر هذا الإرهاب".
ودعا الرئيس الفلسطيني جميع الدول إلى الاعتراف بفلسطين، قائلا: "ننتهز هذه الفرصة لمطالبة جميع الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين واعترفت بدولة إسرائيل ولم تعترف إلى الآن بدولة فلسطين، بأن تقوم بذلك، لأن ذلك سيعطي الأمل ويرسي قواعد العدل".
وشدّد على أن "الاعتراف بدولة فلسطين لا يتناقض إطلاقا مع المفاوضات المطلوبة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي".
وعبّر عباس عن تطلعه إلى محادثات مهمة ومثمرة مع المستشارة ميركل حول تطوير العلاقات الثنائية وعقد اللجنة الوزارية المشتركة في الوقت الذي يناسب الجانبين وضرورة العمل على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري.
وأشاد عباس بالعمل الذي تقوم به ألمانيا مع مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وتابع: "نرفض العنصرية والتمييز بكل أشكاله وسنواصل سعينا للوحدة وطنية، وذلك بعدما عقدنا اتفاقاً برعاية مصر، وهذا الاتفاق ملتزمون به ومستعدون لتطبيقه فورا بحيث نذهب لانتخابات نزيهة، إذا وافق الطرف الآخر على الاتفاق".
والأحد الماضي، أزال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة لإسرائيل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
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