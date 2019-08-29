الان تتابع أردوغان يعد نظامًا انتخابيًا جديدًا للقضاء على المعارضة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقرة – الخليج 365

بدأت كواليس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تتحدث عن أن رئيس الجمهورية ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان يستعد لإقرار نظام جديد خاص بالانتخابات، بعد الهزيمة الفاضحة التي تعرض لها في انتخابات البلديات التي أجريت في 31 مارس (آذار) و23 يونيو (حزيران) الماضيين.

وأكد الكاتب الصحفي جان أتاكلي أن حزب العدالة والتنمية سيقوم بتغيير نظام الانتخابات، ويخطط لإقرار نظام “المنطقة الضيقة من درجة واحدة”.

وأوضح أتاكلي أن انتخابات المحليات الأخيرة فاز فيها حزب العدالة والتنمية بعدد أكبر من البلديات التي حصلت عليها المعارضة، إلا أن البلديات التي فازت فيها المعارضة تضم نحو 65% من التعداد السكاني لتركيا.

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وقال أتاكلي: “رئيس الجمهورية أردوغان شمَّر عن ساعديه من أجل إقرار نظام جديد للانتخابات. وقام بتكليف محمد أوتشوم أحد مستشاريه بهذه المهمة”.

وأوضح أن أوتشوم وفريقه وصلوا إلى المرحلة النهائية من وضع مسودة قانون الانتخابات الجديد، مشيرًا إلى أن أردوغان ينظر إلى القانون الجديد على أنه طوق النجاة له بعد الهزيمة الفاضحة التي تعرض لها، وسيقضي به على المعارضة.

وبحسب مسودة القانون الجديد، سيتم تقسيم تركيا إلى 600 منطقة، كل منطقة سيخرج منها نائب برلماني واحد، وترى الدائرة المقربة من أردوغان أن التقسيم الجديد سيحقق فرقا كبيرا لصالح حزب العدالة والتنمية في مناطق وسط الأناضول، وإيجه الداخلية، والبحر الأسود، وشرق الأناضول، لأن حزب العدالة والتنمية هو الأكثر حصولًا على الأصوات في هذه المناطق بالرغم من فقد أصواته هناك.

أتاكلي أوضح أن التقسيم الجديد للمناطق سيمكن حزب العدالة والتنمية من أن يكون الأكثر حصولًا على الأصوات في جميع المناطق.