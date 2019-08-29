قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق الحرم الإبراهيمى 24 ساعة لهذا السبب

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لمدة 24 ساعة، بسبب الأعياد اليهودية. وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل، رائد مسودة، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل، مضيفا أن المستوطنين نصبوا خياما في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي. ويأتي هذا الإغلاق ضمن سلسة من الاعتداءات الممنهجة بحق هذا الإرث الديني والتاريخي لتحقيق مخطط الضم والتهويد الكامل للحرم الإبراهيمي الشريف، وتكرر سلطات الاحتلال إغلاق المسجد لما یقرب من عشر مرات في العام تحت ذریعة الأعیاد الیھودیة، في محاولة لاستباحة كل المقدسات الإسلامیة في فلسطین. يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى إغلاق المسجد الإبراهيمي طيلة فترة الأعياد اليهودية بموجب قرارات لجنة (شمغار) اليهودية التي تم تشكيلها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، وانبثقت عنها قرارات بتقسيم المسجد زمانيا (أي تخصيص أوقات للمسلمين وأوقات لليهود للصلاة فيه) وإغلاقه أمام المصلين المسلمين لفترات معينة تصل لعشرة أيام في العام بذريعة الأعياد اليهودية.



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