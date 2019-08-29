نجل ترامب يسخر من منافس والده.. ماذا نشر ؟

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الخميس 29 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
سخر نجل الرئيس الأمريكي من السيناتور الديموقراطي الساعي للترشح للرئاسة، بيرني ساندرز، بنشر مقطع فيديو له وهو يتدرب على الملاكمة.
ويظهر ساندرز صاحب الـ77 عاما في الفيديو الذي نشره دونالد ترامب جونيور عبر "تويتر"، وهو يقوم بلكم كيس ملاكمة، ليرتد الكيس ويصدمه في وجهه.
وكتب نجل ترامب تعليقا تحت الفيديو، قال فيه: "هذا لن يثير الخوف في أذهان خصومنا. تخيل هذا الرجل جالسا على الطاولة يتفاوض مع قادة العالم".
ويعترض ساندرز السياسي التقدمي الذي يدعو لوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، على الرغم من كونه يهودي الأصل، لهجمات متلاحقة من زعماء الحزب الجمهوري.
وسبق لترامب وأن هدد بإرسال مناصريه إلى التجمعات الانتخابية للمرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز.
وقال ترامب في تغريدة: "بيرني ساندرز يكذب عندما يقول إنه لم يتم توجيه مخربيه إلى تجمعاتي. احذرك يا بيرني وإلا فإن المناصرين لي قد يقصدون تجمعاتك".
ورد ساندرز على ترامب ووصفه بـ"بالكذاب الكبير" واتهمه بالعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب الطائفي.
وأفصح ساندرز، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن الرئيس ترامب لن يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.
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