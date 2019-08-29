إطلاق سراح أردنيين مختطفين في جنوب أفريقيا

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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن الأردن أن مواطنيه الاثنين، اللذين اختطفا في جنوب إفريقيا، في 17 أغسطس (اب) الجاري، تم إطلاح سراحهما صباح اليوم الخميس.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن "مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الأردن، تابعت الحادث عن كثب منذ بدايته مع السلطات المحلية هناك، وأنه تم إطلاق سراحهما هذا الصباح وأنهما الآن مع ذويهم".
وقال القضاة إن السفارة الأردنية في بروتوريا، تابعت عملية إطلاق سراحهما طوال ليلة أمس، وأن السفير الأردني في بروتوريا إبراهيم العواوده، أكد أن المختطفين (أب وابنه) قد أصبحا الآن مع ذويهم.
وشكر القضاة "السلطات المحلية في جنوب أفريقيا وسفير جنوب أفريقيا في الاْردن لما أبدوه من تعاون في هذه القضية".
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