شكرا لقرائتكم اليمن.. هدوء حذر في عدن وسط تضارب للأنباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسود مدينة عدن اليمنية الخميس هدوء حذر مصحوب بانتشار عسكري كثيف، بعد اشتباكات دارت الأربعاء بين قوات الحكومة وعناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في المنطقة.

وقد أفادت مصادر عسكرية باستقدام المجلس الانتقالي قوات تابعة له من محافظتي لحج والضالع إلى عدن، يتجاوز عددها خمسة آلاف مقاتل.

كما نشر قوات كثيفة على الطريق الرابط بين مدينة الحوطة في لحج ومدينة عدن وعند مداخلها الشمالية والغربية.

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حملة اعتقالات

وأشارت شهادات سكان عدن إلى قيام ما يسمى بقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بشن حملة اعتقالات في مختلف أحياء المدينة ضد أنصار الحكومة الشرعية.وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الأربعاء سيطرتها على مناطق عدة في عدن بعد اشتباكات مع الانتقالي.

كما أعلنت سيطرة الشرعية على زنجبار عاصمة محافظة أبين شرق عدن، ومدينة شقرة الساحلية الاستراتيجية، بعد معارك مع قوات "الحزام الأمني".

إلى ذلك، أكدت أنها ترفض أي بناء عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة.