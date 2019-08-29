رويترز: السعودية باعت أول شحنة لها من الخام الأميركي الخفيف لشركة كورية جنوبية

أفادت وكالة "​رويترز​" للانياء بأن "شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ للتجارة قد باعت أول شحنة لها على الإطلاق من خام غرب ​تكساس​ الخفيف لشركة تكرير كورية جنوبية"، مشيرةً إلى أن "الذراع التجارية لـ"أرامكو" تشتري ​الخام الأميركي​ من مصفاة "موتيفا" في تكساس لإعادة بيعه في آسيا".

ولفتت إلى أن "أرامكو للتجارة" ترسل شحنات من ​النفط​ الأميركي ، بما فيها خام غرب تكساس الوسيط وخام إيجل فورد المكثف وخام مارس عالي الكبريت، إلى شركات تكرير في ​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​ و​تايوان​ و​تايلاند​ و​الإمارات​ منذ العام الماضي"، مشيرةً إلى أن"الشركة وسعت قائمة خياراتها من الخامات الأميركية في وقت سابق هذا الشهر وحملت أول شحنة من خام غرب تكساس الخفيف بواقع مليون برميل ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى مصفاة مملوكة لـ"هيونداي أويل بنك" في مدينة دايسان بكوريا الجنوبية في تشرين الاول المقبل وهذه أول شحنة تشتريها "هيونداي أويل بنك" من خام غرب تكساس الخفيف".