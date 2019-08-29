تكليف جوزيبي كونتي تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

اعلن متحدث باسم الرئاسة الإيطالية أن الرئيس الايطالي ​سيرجو ماتاريلا​، كلّف رئيس الوزراء ​جوزيبي كونتي​ تشكيل ​حكومة​ جديدة بعد اتفاق لتجنب ​انتخابات​ مبكرة. ويتوقع ان يحصل كونتي على بضعة ايام لاجراء مشاورات سياسية للتحقق من ضمان غالبية في البرلمان بعد موافقة حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديموقراطي (يسار وسط) للعمل معا ضمن ائتلاف جديد.

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