السلطات الصينية: دخول مجموعة من الشاحنات العسكرية إلى هونغ كونغ التي

أعلنت السلطات الصينية عن "دخول مجموعة من الشاحنات العسكرية إلى هونغ كونغ التي تشهد منذ 3 أشهر احتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين"، مشيرةً إلى أن "حامية هونغ كونغ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم إجراء التبديل 22 لأعضائها".
وأشارت إلى أن "التبديل المذكور بدأ منذ أن تسلمت الصين إدارة هونغ كونغ من بريطانيا عام 1997"، لافتةً إلى أن "هذا التبديل الذي وافقت عليه اللجنة العسكرية المركزية، يعد تناوبا روتينيا سنويا عاديا وفقا لقانون حامية منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية".
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