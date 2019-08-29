السلطات الصينية: دخول مجموعة من الشاحنات العسكرية إلى هونغ كونغ التي

أعلنت السلطات ​الصين​ية عن "دخول مجموعة من ​الشاحنات​ العسكرية إلى ​هونغ كونغ​ التي تشهد منذ 3 أشهر ​احتجاجات​ ضد مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين"، مشيرةً إلى أن "حامية هونغ كونغ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بدأت في ​الساعات​ الأولى من صباح اليوم إجراء التبديل 22 لأعضائها".

وأشارت إلى أن "التبديل المذكور بدأ منذ أن تسلمت الصين إدارة هونغ كونغ من ​بريطانيا​ عام 1997"، لافتةً إلى أن "هذا التبديل الذي وافقت عليه اللجنة العسكرية المركزية، يعد تناوبا روتينيا سنويا عاديا وفقا لقانون حامية منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية".