اعلنت ​وزارة الخارجية​ الاسترالية عن "تعيين ليندال ساكس، سفيرة ل​استراليا​ في ​طهران​"، مشيرةً إلى أن "ساكس ستحل مكان السفير الحالي يان بيكز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاسترالية: تعيين ليندال ساكس سفيرة لاستراليا في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.