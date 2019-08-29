أكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​، في تصيرح من ​قصر بيت الدين​ قبيل إنعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "هناك تكاملا للادوار بين السلطات ولقاء ​بعبدا​ سيشمل رؤساء الأحزاب"، مشددا على أن "الوضع يستدعي تحرك الجميع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل:هناك تكامل للادوار بين السلطات ولقاء بعبدا سيشمل رؤساء الأحزاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.