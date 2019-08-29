أعلن وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ "أننا منعنا تصدير الجلود الا بإجازات مسبقة لتأمين حاجات صناعة الأحذية والجلديات وسنسمح بتصدير ما يفيض عن حاجة الصناعة المحلية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: منعنا تصدير الجلود الا بإجازات مسبقة لتأمين حاجات صناعة الأحذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.