جلسة للجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بالقنب الهندي

تابعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بالقنب الهندي درس الاقتراح وكان جلسة مناقشة مكثفة في درس الابواب والمواد ولا سيما سلطة الوصاية وانشاء الهيئة الناظمة ومهامها وصلاحياتها واجراءات منح التراخيص وتسليم المحصول وسيعد الصياغة النهائية للاقتراح مع ممثل ​وزارة العدل​ على ان تنهي من درسه قريبا.

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