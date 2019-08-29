نحاس: وضعنا الاقتصادي صعب ولكن لدينا امكانيات هائلة للخروج من الازمة

علق عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ على الاعتداء الاسرائيلي على منطقة معوض في ​الضاحية الجنوبية​ فجر الاحد الماضي، قائلا "​لبنان​ يقوى باتفاق أبنائه وأي بلد أو دولة أو ​منظومة​ لا توافق داخلي فيها لديها هشاشة وما تبين بعد يوم الاحد الماضي انه كان هناك التفاف ورفض وادانة لما جرى بغض النظر عن التداعيات"، معتبراً ان "ما جرى غير مسموح به وهذا الموضوع بغض النظر عن الخلاف المبدئي على سلاح "حزب الله" أظهر وحدة البنانيين وأظهر أهمية هذه الوحدة وهذا يعطي حصانة للبلاد".

وفي حديث تلفزيوني، لفت نحاس إلى "​الشعب اللبناني​ يواجه الآن مشكلة كبيرة وهي المشكلة المالية، الاقتصادية والمعيشية"، مشيراً إلى أن "وضعنا الاقتصادي صعب ولكن لدينا امكانيات هائلة للخروج من الازمتين الاقتصادية والمالية"، مضيفاً "من العام 2012 الوضع سلبي أي التصنيف الائتماني سلبي دائما".

وأضاف "لا وحدة رؤية لدى الطبقة السياسية للاصلاح ولا تقييم حقيقي لمتطلبات الاصلاح ويبحثون عن كيفية اصلاح الامور عن "بو قريبو" وهم لا يرون كل هذا الهدر الاعوجاج"، مشيراً إلى "إننا ككتلة كان طلبنا بالاساس بأن تتالف ​الحكومة​ بناء على طاولة حوار اقتصادية واجتماعية وسياسية خاصة بسبب نتائج ​الانتخابات النيابية​"، مؤكداً انه "من الجيد الدعوة لطاول حوار اقتصادية يوم الاثنين ولكن كنا نتمنى أن يتم ذلك بناء على جدول أعمال يتم العمل على أساسه خلال هذا الاجتماع او اللقاء".