بولتون في مينسك لإجراء محادثات مع الرئيس لوكاشنكو

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مينسك: يلتقي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون الخميس رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكو في مينسك لإجراء محادثات قلما تجريها الولايات المتحدة معه.

وقالت السفارة الأميركية في مينسك إن بولتون سيلتقي لوكاشنكو ووزير الخارجية فلاديمير ماكي "لمناقشة الامن الإقليمي والتأكيد على الدعم الأميركي لسيادة بيلاروسيا واستقلالها".

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ومن المؤكد أن الزيارة ستثير استياء في موسكو، التي تعتبر بيلاروسيا، الجار السوفياتي السابق شريكًا مهمًا.

تأتي الزيارة بعد لقاء بولتون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس، حيث أكد على "وحدة الأراضي" الأوكرانية في مواجهة نزاعها مع الانفصاليين المدعومين من موسكو في الشرق.

يشار إلى أن بيلاروسيا التي كثيرًا ما توصف بـ"الديكتاتورية الأخيرة في أوروبا"، معزولة إلى حد كبير من جانب المجتمع الدولي، رغم أن روسيا لا تزال حليفًا وثيقًا لها.

